Prinx Chengshan und Küke lassen ihrer Austone-Partnerschaft wieder aufleben
Prinx Chengshan Tire Europe und der Reifengroßhändler Küke Vertriebsgesellschaft haben ihre strategische Partnerschaft für die Lkw-Reifenmarke Austone offiziell erneuert, nachdem beide Unternehmen bereits bis Ende 2023 entsprechend zusammengearbeitet hatten. Im Rahmen dieser neuerlichen Partnerschaft erhält das Unternehmen von André Küke mit Sitz in Herzberg am Harz die exklusiven Vertriebsrechte für Austone-Reifen in Deutschland. Gemeinsam wollen beide Unternehmen „ein neues Kapitel aufschlagen, das auf Exklusivität, einer gestärkten Vertriebsstruktur, klar definierter Marktpositionierung und einer nachhaltigen Wachstumsstrategie für Deutschland“ basiere, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.
