Bimecc mit klarer Ausrichtung auf Produkt- und Markenebene auf der Tire Cologne

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Mit Lock1 stellt Bimecc auf der Tire Cologne ein neues Diebstahlschutzsystem für Felgen vor, das schon heute als „ein echtes Highlight im Portfolio“ beschrieben wird (Bild: Bimecc)

Bimecc Engineering will sich auf der Tire Cologne nicht nur mit einer klaren Ausrichtung auf der Produktebene, sondern vor allem auch auf der Markenebene präsentieren. Ein „zentrales Highlight“ dabei sei das umfassende Rebranding: Farben, Typografie, Kataloglayout und Produktdesign seien neu entwickelt worden, „um eine moderne, konsistente und international ausgerichtete Markendeckung zu schaffen. Unser Ziel war es, eine visuelle Sprache zu entwickeln, die Innovation und industrielle Stärke gleichermaßen widerspiegelt“, sagt dazu Daniele Santi, General Manager von Bimecc Engineering mit Hauptsitz in Veggiano (Provinz Padua, Italien). Untermalt werden soll der neue Markenauftritt auf der Messe durch ein als hochwertig beschriebenes Corporate-Video der Unternehmensgruppe, die sich auf Felgenbefestigungssysteme spezialisiert hat und der Familia Bada gehört.

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