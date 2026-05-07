EU-Entwaldungsverordnung: Runderneuerte Reifen sollen ausgenommen werden

Anfang dieser Woche hat die Europäische Kommission einen Bericht über die Vereinfachung der überarbeiteten EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) veröffentlicht. Die darin vorgeschlagenen Maßnahmen sollen den Wirtschaftsbeteiligten, den Mitgliedstaaten, Drittländern und anderen Interessenträgern „zusätzliche Klarheit verschaffen und gleichzeitig für Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit sorgen“, heißt es dazu aus Brüssel. Mit dem Paket komme die Behörde ihrer Zusage an das Europäische Parlament und den Rat nach, eine Überprüfung zur Vereinfachung der überarbeiteten Verordnung durchzuführen, und bereitet die Anwendung der Verordnung bis Ende dieses Jahres vor. Eine der darin vorgesehenen Vereinfachungen: Runderneuerte Reifen sollen dem Anwendungsbereich der Verordnung per Ausnahme entzogen werden.

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