Triangle Tyre setzt weiter auf Wachstum und Verantwortung – TTC-Präsenz

Seine Präsenz auf der kommenden Tire Cologne will Triangle Tyre dazu nutzen, den Messebesuchern seine europäische Strategie vorzustellen, deren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und industrieller Verantwortung liege. In den vergangenen Jahren habe das Unternehmen seine Präsenz auf dem europäischen Markt stetig ausgebaut, sein Vertriebsnetz erweitert und langfristige Beziehungen zu wichtigen Partnern gefestigt. „Diese Entwicklung hat zu einer zunehmend soliden und weithin anerkannten regionalen Positionierung sowie zu einer hohen Markenbekanntheit im B2B-Bereich beigetragen“, betont dazu der aus China stammende Reifenhersteller.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen