Kumho Tire erhöht die Preise auf dem europäischen Ersatzmarkt

Zum 1. Juni erhöht Kumho Tire seine Preise für Pkw-Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen in Europa. Gestiegene Rohstoffpreise sowie höherer Fracht-, Logistik- und Energiekosten machten eine entsprechende Anpassung erforderlich, heißt es dazu in einer Mitteilung der in Offenbach am Main ansässigen Europazentrale. „Die aktuellen geopolitischen Spannungen – insbesondere der Krieg in der Ukraine sowie Konflikte im Nahen Osten – treiben Energie- und Transportkosten weiter nach oben. Das wirkt sich spürbar auf die Kostenstruktur der Reifenindustrie aus“, erklärt dazu der Hersteller, der indes keine Details zur Höhe der Preisanpassung nennt. Kumho Tire arbeite weiterhin weltweit an kontinuierlichen Effizienzsteigerungen, „um die Auswirkungen der Kostenentwicklung auf die Produktpreise zu begrenzen und seinen Kunden auch künftig ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten“.