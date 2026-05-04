https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Pirelli-konnte-seine-Spitzenposition-in-den-SP-Dow-Jones-Nachhaltigkeitsindizes-behaupten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-04 10:30:512026-05-04 10:30:51Pirelli behauptet seine Spitzenposition bei Nachhaltigkeitsindizes
Pirelli behauptet seine Spitzenposition bei Nachhaltigkeitsindizes
Pirelli behauptet seine Spitzenposition in den Sektoren Automobilkomponenten und Automobile der S&P-Dow-Jones-Best-in-Class-World- und -Europe-Indizes, wie die früheren Nachhaltigkeitsindizes von Dow Jones (DJSI) seit diesem Jahr heißen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ist Pirelli der einzige Reifenhersteller, der sowohl im World- als auch im Europe-Index vertreten ist. In dem der Einstufung zugrunde liegenden S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2025 erzielte Pirelli 86 Punkte – der höchste Wert sowohl im Sektor Automobilkomponenten als auch im Sektor Automobile. Damit liegt Pirelli deutlich über dem jeweiligen Branchendurchschnitt von 34 Punkten bei Automobilkomponenten und 37 Punkten bei Automobilen.
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