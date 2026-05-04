Pirelli behauptet seine Spitzenposition bei Nachhaltigkeitsindizes

Pirelli behauptet seine Spitzenposition in den Sektoren Automobilkomponenten und Automobile der S&P-Dow-Jones-Best-in-Class-World- und -Europe-Indizes, wie die früheren Nachhaltigkeitsindizes von Dow Jones (DJSI) seit diesem Jahr heißen. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ist Pirelli der einzige Reifenhersteller, der sowohl im World- als auch im Europe-Index vertreten ist. In dem der Einstufung zugrunde liegenden S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2025 erzielte Pirelli 86 Punkte – der höchste Wert sowohl im Sektor Automobilkomponenten als auch im Sektor Automobile. Damit liegt Pirelli deutlich über dem jeweiligen Branchendurchschnitt von 34 Punkten bei Automobilkomponenten und 37 Punkten bei Automobilen.

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