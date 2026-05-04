https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Die-Runderneuerungsbranche-in-Europa-steht-massiv-unter-Druck-dazu-plant-die-Allianz-Zukunft-Reifen-nun-einen-exklusiven-Austausch-auf-der-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-05-04 11:17:452026-05-04 11:17:45Runderneuerung will auf Tire Cologne „Forderungen an die Politik“ richten
Runderneuerung will auf Tire Cologne „Forderungen an die Politik“ richten
Die Runderneuerung von Reifen steht „massiv unter Druck“: Widersprüchliche EU-Regularien – etwa das weiterhin fehlende Reifenlabel für Runderneuerte oder Hürden durch die EU-Taxonomie – sowie die Schwemme von billigen Lkw-Reifenimporten aus Asien bedrohten mittelständische Unternehmen und deren Arbeitsplätze europaweit, wie dazu die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) formuliert und außerdem betont, „wenn wir die Klimaziele des European Green Deals erreichen wollen, darf die Runderneuerung in Europa nicht sterben“.
Richtig, die Forderung sollte laut und deutlich sein. Kreislaufwirtschaft sollte einen ganz wichtigen Platz in umserer Wirtschaft einnehmen, ggf. durch Verpflichtungen bzw. Strafzahlungen bei Nichterfüllung. Die Gelder der Strafzahlungen sollten dann direkt zur Förderung der Runderneuerung eingesetzt werden, so dass diese Reifen günstiger für den Endkunden werden.
Ich bin relativ sicher, dass die Großen im Business schnell die Pläne aus den Schubladen holen würden. Zur Not ist Knowhow auch fix eingekauft.