Runderneuerung will auf Tire Cologne „Forderungen an die Politik“ richten

Die Runderneuerung von Reifen steht „massiv unter Druck“: Widersprüchliche EU-Regularien – etwa das weiterhin fehlende Reifenlabel für Runderneuerte oder Hürden durch die EU-Taxonomie – sowie die Schwemme von billigen Lkw-Reifenimporten aus Asien bedrohten mittelständische Unternehmen und deren Arbeitsplätze europaweit, wie dazu die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) formuliert und außerdem betont, „wenn wir die Klimaziele des European Green Deals erreichen wollen, darf die Runderneuerung in Europa nicht sterben“.

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