https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/CMS-C37.jpg 709 728 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-30 08:10:142026-04-30 08:25:33Glänzende Aussichten: CMS C33 und C37 ab sofort wieder in Kupfer-Varianten erhältlich
Glänzende Aussichten: CMS C33 und C37 ab sofort wieder in Kupfer-Varianten erhältlich
CMS kündigt an, dass die beliebten Räderdesigns C33 und C37 in der Farbstellung Diamond Black Copper und Part Diamond Black Copper wieder auf Lager sind. Die ersten Größen seien nach langer Wartezeit aufgrund stark ausgelasteter Produktionskapazitäten wieder eingetroffen. „Täglich kommen neue Größen und Anwendungen hinzu“, heißt es beim Räderhersteller.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!