Glänzende Aussichten: CMS C33 und C37 ab sofort wieder in Kupfer-Varianten erhältlich

CMS kündigt an, dass die beliebten Räderdesigns C33 und C37 in der Farbstellung Diamond Black Copper und Part Diamond Black Copper wieder auf Lager sind. Die ersten Größen seien nach langer Wartezeit aufgrund stark ausgelasteter Produktionskapazitäten wieder eingetroffen. „Täglich kommen neue Größen und Anwendungen hinzu“, heißt es beim Räderhersteller.