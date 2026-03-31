CMS C37: Stilsicherer Allrounder – bald auch in 18 Zoll

Das CMS zeigt auf AutoZum seine Neuheiten für den Nachrüstmarkt ist mittlerweile in drei Ausführungen erhältlich. Die Part-Diamond-Varianten setzen mit feinen Glanzlinien in Silber oder Kupfer gezielte Akzente, während die Ausführung in Matt Schwarz bewusst reduziert und kraftvoll wirken soll. Aktuell ist das Rad in 8,0×19, 7,5×20 und 9,5×20 Zoll in verschiedenen Einpresstiefen verfügbar. Eine 18-Zoll-Variante soll bald folgen.