https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/C37-von-CMS-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-31 08:40:252026-03-31 08:46:24CMS C37: Stilsicherer Allrounder – bald auch in 18 Zoll
CMS C37: Stilsicherer Allrounder – bald auch in 18 Zoll
Das CMS zeigt auf AutoZum seine Neuheiten für den Nachrüstmarkt ist mittlerweile in drei Ausführungen erhältlich. Die Part-Diamond-Varianten setzen mit feinen Glanzlinien in Silber oder Kupfer gezielte Akzente, während die Ausführung in Matt Schwarz bewusst reduziert und kraftvoll wirken soll. Aktuell ist das Rad in 8,0×19, 7,5×20 und 9,5×20 Zoll in verschiedenen Einpresstiefen verfügbar. Eine 18-Zoll-Variante soll bald folgen.
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