https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Ville-Mansikkamaeki-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-30 07:56:562026-04-30 07:56:56Nokian: Ville Mansikkamäki wird neuer Senior Vice President für Heavy Tyres
Nokian: Ville Mansikkamäki wird neuer Senior Vice President für Heavy Tyres
Ville Mansikkamäki wurde zum Senior Vice President, Heavy Tyres bei Nokian Tyres und zum Mitglied des Management-Teams von Nokian Tyres ernannt. Der Manager wird seine Position spätestens zum 1. Oktober 2026 antreten. Er wird im finnischen Nokia ansässig sein und an den Präsidenten und CEO Paolo Pompei berichten. Ville Mansikkamäki kommt von dem Forstmaschinenhersteller Ponsse…
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