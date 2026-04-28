Continental ordnet Unternehmenskommunikation neu

Die Continental AG hat ihre Unternehmenskommunikation neu aufgestellt. Im Zuge der künftigen Fokussierung auf das Reifengeschäft sind die Kommunikationsabteilungen des Unternehmensbereichs Tires sowie der Group-Ebene unter Leitung von Vincent Charles Anfang April in einer neuen Einheit zusammengeführt worden. Dabei wurden die Zuständigkeiten und Ansprechpartner in der externen Kommunikation neu geordnet. Henry Schniewind hat die Leitung der externen Kommunikation übernommen. Zuvor war er Leiter der externen Kommunikation des Unternehmensbereichs Tires. An ihn berichten die vier Sprecherinnen und Sprecher Marc Siedler für den Bereich Wirtschaft & Finanzen, Nicole Göttlicher für den Bereich Unternehmen & Personal, Laura Averbeck für den Bereich Technologie & Nachhaltigkeit sowie Ildikó Kovács für den Bereich Produktion & Logistik.