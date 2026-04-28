Hofdmann Runderneuerungstechnik steigt in die Heißrunderneuerung ein

Die Hofdmann Runderneuerungstechnik steigt als Hersteller in das Geschäft mit heißrunderneuerten Reifen ein. Wie Reiner Hofdmann, geschäftsführender Gesellschafter des im ostfriesischen Wittmund ansässigen Unternehmens gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erläutert, habe er im vergangenen Herbst eine Cima-Impianti-Vulkanisationspresse inklusive Form von Reifen Presche übernommen, nachdem der Runderneuerer aus Malchin (Mecklenburg-Vorpommern) zuvor seine eigene Produktion von runderneuerten Lkw-Reifen eingestellt hatte. Da Hofdmann Runderneuerungstechnik bisher lediglich als Kaltrunderneuerer eine Genehmigung nach ECE-R 109 hatte, habe man eine Erweiterung dieser bestehenden Genehmigung beim KBA beantragen müssen. Diese Genehmigung liege mittlerweile vor, so Reiner Hofdmann, sodass das Unternehmen seit Ende April nun auch erstmals heißrunderneuerte Lkw-Reifen herstellt und vermarktet. Und die Pläne in Wittmund gehen sogar noch weiter.

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