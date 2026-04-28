Hankook erhält Millionensubventionen für Lkw-Reifenwerk in Ungarn

Seit gut einem Jahr laufen in Ungarn die Bauarbeiten zur Errichtung der ersten Lkw- und Busreifenfabrik Hankooks in Europa. 2027 soll das Werk in Rácalmás seinen Betrieb aufnehmen und einmal 800.000 Reifen pro Jahr herstellen, wofür der südkoreanische Hersteller insgesamt knapp 540 Millionen Euro investiert. Wie nun die Europäische Kommission mitteilt, dürfe Ungarn einen Zuschuss in Höhe von 76,8 Millionen Euro zu diesen Investitionskosten leisten; die Subventionen seien konform mit EU-Recht, wie es dazu heißt, und hätten ihre Anreizwirkung erfüllt, „da der Begünstigte [Hersteller Hankook; d.Red.] das Projekt ohne die öffentliche Förderung im Europäischen Wirtschaftsraum nicht durchgeführt hätte“.