https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/DTM-DTM-KW-Automotive-.webp 1129 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-24 08:00:092026-04-23 14:41:30DTM: KW Automotive rüstet vier Hersteller mit KW-Racing-Dämpfern aus
DTM: KW Automotive rüstet vier Hersteller mit KW-Racing-Dämpfern aus
Mit dem Start der DTM-Meisterschaft auf dem Red Bull Ring ist die Motorsportsaison 2026 in vollem Gange. Erstmals rüstet KW Automotive in der DTM vier Automobilhersteller aus, schließlich wird erstmals in der DTM der neue Lamborghini Temerario GT3 eingesetzt. Abt Sportsline und das Grasser-Racing-Team setzen jeweils zwei Temerario GT3 ein, die die Nachfolger des Huracán GT3 Evo2 sind.
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