https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Vredestein-and-Italdesign-.webp 1129 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-24 08:22:372026-04-24 08:27:26Apollo Tyres und Italdesign feiern 25 Jahre Design-Innovation in Mailand
Apollo Tyres und Italdesign feiern 25 Jahre Design-Innovation in Mailand
Apollo Tyres Ltd. und Italdesign feiern auf der Milan Design Week (20. bis 26. April) mehr als 25 Jahre innovatives Reifendesign. Die beiden Unternehmen werden herausragende Beispiele ihrer Zusammenarbeit präsentieren, darunter den Vredestein Ultrac Sessenta und den brandneuen Ganzjahresreifen Vredestein Quatrac Pro 2.
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