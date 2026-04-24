Apollo Tyres und Italdesign feiern 25 Jahre Design-Innovation in Mailand

Apollo Tyres Ltd. und Italdesign feiern auf der Milan Design Week (20. bis 26. April) mehr als 25 Jahre innovatives Reifendesign. Die beiden Unternehmen werden herausragende Beispiele ihrer Zusammenarbeit präsentieren, darunter den Vredestein Ultrac Sessenta und den brandneuen Ganzjahresreifen Vredestein Quatrac Pro 2.

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