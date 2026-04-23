Blick hinter die Kulissen: Erfolgreiches Kundenevent bei Reifen Baierlacher

Mitte März verwandelte sich das Logistikzentrum von Reifen Baierlacher in Weilheim in einen lebhaften Treffpunkt für die Reifenbranche. Unter dem Motto „Austausch und Einblicke“ hatte das Unternehmen Geschäftspartner und Freunde geladen, um gemeinsam einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des modernen Standorts zu werfen.

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