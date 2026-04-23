https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Baierlacher-Kundenevent.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-23 10:21:162026-04-23 10:27:11Blick hinter die Kulissen: Erfolgreiches Kundenevent bei Reifen Baierlacher
Blick hinter die Kulissen: Erfolgreiches Kundenevent bei Reifen Baierlacher
Mitte März verwandelte sich das Logistikzentrum von Reifen Baierlacher in Weilheim in einen lebhaften Treffpunkt für die Reifenbranche. Unter dem Motto „Austausch und Einblicke“ hatte das Unternehmen Geschäftspartner und Freunde geladen, um gemeinsam einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des modernen Standorts zu werfen.
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