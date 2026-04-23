Karriere-Upgrade: André Weber übernimmt neuen Posten bei Apollo Tyres

André Weber bekleidet eine neue Position bei Apollo Tyres. Im April 2026 wurde er zum Regional Sales Manager Cluster Central (Deutschland, Österreich, Schweiz), Benelux, SE (South East) und NE (North East) ernannt. Der Stratege für „schwere Aufgaben“ ist schon seit über zwölf Jahren im Bereich Off-Highway-Tires (OHT) bei dem Reifenhersteller tätig. Zuletzt vier Jahre in der Position als Vertriebsleiter OHT, den Posten hatte er von Peter Köhne übernommen.

/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert