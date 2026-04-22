G-Klasse-Rückruf wegen fehlerhafter Radschrauben

Mercedes-Benz ruft im Zeitraum zwischen dem 19. Januar 2024 und dem 25. August 2025 produzierte Fahrzeuge seiner G-Klasse zurück. Betroffen davon sind laut dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) weltweit gut 9.300 Einheiten der Baureihe 465, davon in Deutschland rund 550. „Infolge fehlerhafter Radschrauben besteht die Gefahr eines Kontrollverlustes über das Fahrzeug“, heißt es zur Begründung für die Rückrufaktion, die bei dem Hersteller unter dem Code 4090108 läuft. Etwaige Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden im Zusammenhang damit sind demnach bislang nicht bekannt geworden. Besitzer einer G-Klasse, die prüfen wollen, ob ihr Fahrzeug von der Maßnahme betroffen ist, werden vom KBA auf die Rückrufseite des Automobilherstellers verwiesen. Nach einer dortigen Eingabe der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) sollen darüber Informationen zu Rückrufen oder Kundendienstmaßnahmen rund um das betreffende Modell Auto verfügbar sein.