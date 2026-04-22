https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Pneuhage-Finanzgeschaeftsfuehrer-1.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-22 12:27:492026-04-22 12:34:23Pneuhage-Gruppe: Bernd Unser übernimmt Finanzressort im Zuge der Nachfolgeregelung
Pneuhage-Gruppe: Bernd Unser übernimmt Finanzressort im Zuge der Nachfolgeregelung
Die Pneuhage-Gruppe treibt die Neustrukturierung ihrer Gesamtgeschäftsführung im Zuge einer geregelten Altersnachfolge weiter voran. Bernd Unser übernimmt als Geschäftsführer die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen von Johannes Kuderer.
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