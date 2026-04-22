Pneuhage-Gruppe: Bernd Unser übernimmt Finanzressort im Zuge der Nachfolgeregelung

Die Pneuhage-Gruppe treibt die Neustrukturierung ihrer Gesamtgeschäftsführung im Zuge einer geregelten Altersnachfolge weiter voran. Bernd Unser übernimmt als Geschäftsführer die Bereiche Finanzen und Rechnungswesen von Johannes Kuderer.

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