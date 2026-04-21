https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Niso-Tech-Ahcon-Tire-Cologne.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-21 11:03:202026-04-21 11:03:20Match in Köln: Niso Tech und Ahcon geben gemeinsam Gummi
Match in Köln: Niso Tech und Ahcon geben gemeinsam Gummi
Die Niso Tech GmbH aus Essen und Ahcon aus Dänemark treten in diesem Jahr erstmals gemeinsam auf der The Tire Cologne auf und präsentieren in Halle 8 am Stand E048 ihr umfassendes Portfolio an Lösungen und Produkten für den Reifenservice.
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