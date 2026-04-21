https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/China-Tuning-.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-21 09:09:012026-04-21 09:12:56Vom Schrauberhinterhof zum 20-Milliarden-Markt: Chinas Tuningszene gibt Gas
Vom Schrauberhinterhof zum 20-Milliarden-Markt: Chinas Tuningszene gibt Gas
Was einst in dunklen Garagen und rechtlichen Grauzonen begann, hat sich in China zu einem hochprofessionellen Kraftzentrum der Automobilwirtschaft entwickelt. Zur Eröffnung der GT-Show 2026 zeichnete Liu Yalong, Generalsekretär der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), das Bild einer Branche, die nicht nur technisch aufrüstet, sondern den Mobilitätsstil der Zukunft kulturell neu definiert. Der Verband der Automobil Tuner e. V. war bei der Eröffnung dabei und durchaus begeistert von den „eindrucksvollen Zahlen“.
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