Vom Schrauberhinterhof zum 20-Milliarden-Markt: Chinas Tuningszene gibt Gas

Was einst in dunklen Garagen und rechtlichen Grauzonen begann, hat sich in China zu einem hochprofessionellen Kraftzentrum der Automobilwirtschaft entwickelt. Zur Eröffnung der GT-Show 2026 zeichnete Liu Yalong, Generalsekretär der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), das Bild einer Branche, die nicht nur technisch aufrüstet, sondern den Mobilitätsstil der Zukunft kulturell neu definiert. Der Verband der Automobil Tuner e. V. war bei der Eröffnung dabei und durchaus begeistert von den „eindrucksvollen Zahlen“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen