https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Travis_Parman.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-21 16:30:172026-04-21 15:38:43Neuer CCO bei Goodyear: Travis Parman gibt ab sofort den Ton an
Neuer CCO bei Goodyear: Travis Parman gibt ab sofort den Ton an
Die Goodyear Tire & Rubber Company hat einen neuen Chief Communications Officer (CCO). Travis Parman berichtet in dieser Funktion direkt an den Chief Executive Officer und Präsidenten Mark Stewart.
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