Neuer CCO bei Goodyear: Travis Parman gibt ab sofort den Ton an

Die Goodyear Tire & Rubber Company hat einen neuen Chief Communications Officer (CCO). Travis Parman berichtet in dieser Funktion direkt an den Chief Executive Officer und Präsidenten Mark Stewart.

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