https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Cooper-Aktion-.png 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-20 09:54:292026-04-20 09:54:55Cooper startet Cashback-Aktion und 45-Tage-Zufriedenheitsgarantie
Cooper startet Cashback-Aktion und 45-Tage-Zufriedenheitsgarantie
Reifenhersteller Cooper setzt in der laufenden Wechselsaison gemeinsam mit reifendirekt.de auf eine Kombination aus finanziellen Anreizen und einem erweiterten Rückgaberecht. Im Rahmen einer aktuellen Promotion bietet das Unternehmen Käufern der neuen Reifengeneration sowohl eine Cashback-Prämie als auch eine umfassende Zufriedenheitsgarantie an.
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