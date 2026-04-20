Cooper startet Cashback-Aktion und 45-Tage-Zufriedenheitsgarantie

Reifenhersteller Cooper setzt in der laufenden Wechselsaison gemeinsam mit reifendirekt.de auf eine Kombination aus finanziellen Anreizen und einem erweiterten Rückgaberecht. Im Rahmen einer aktuellen Promotion bietet das Unternehmen Käufern der neuen Reifengeneration sowohl eine Cashback-Prämie als auch eine umfassende Zufriedenheitsgarantie an.

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