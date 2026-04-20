https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Schaeffler_Industrial_Metaverse.png 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-20 09:10:182026-04-20 09:11:05Deutscher Innovationspreis: Schaeffler für „Industrial Metaverse“ ausgezeichnet
Deutscher Innovationspreis: Schaeffler für „Industrial Metaverse“ ausgezeichnet
Die Schaeffler AG hat für ihr „Industrial Metaverse“ den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Großunternehmen erhalten. Das digitale Ökosystem verknüpft die physische Fertigung mit einer virtuellen Welt und ebnet den Weg für die autonome Produktion der Zukunft.
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