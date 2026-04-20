Deutscher Innovationspreis: Schaeffler für „Industrial Metaverse“ ausgezeichnet

Die Schaeffler AG hat für ihr „Industrial Metaverse“ den Deutschen Innovationspreis in der Kategorie Großunternehmen erhalten. Das digitale Ökosystem verknüpft die physische Fertigung mit einer virtuellen Welt und ebnet den Weg für die autonome Produktion der Zukunft.

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