Smart Fortwo 453: JMS Fahrzeugteile setzt auf knallrote OZ-Felgen

Der von JMS Fahrzeugteile vorgestellte Smart Fortwo 453 erhielt neben verschiedenen technischen Upgrades auch rote OZ-Felgen verpasst. Mit ihrem Finish in der Sonderfarbe Flash Red sind die Superturismo-Räder ein Eyecatcher. Ihre Dimensionen betragen 7×17 Zoll und die aufgezogene Hankook-Ventus-S1-Evo-Bereifung misst 205/40 R17.