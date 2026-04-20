https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/JMS_Smart_OZ_Superturismo.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-20 08:42:312026-04-20 08:42:31Smart Fortwo 453: JMS Fahrzeugteile setzt auf knallrote OZ-Felgen
Smart Fortwo 453: JMS Fahrzeugteile setzt auf knallrote OZ-Felgen
Der von JMS Fahrzeugteile vorgestellte Smart Fortwo 453 erhielt neben verschiedenen technischen Upgrades auch rote OZ-Felgen verpasst. Mit ihrem Finish in der Sonderfarbe Flash Red sind die Superturismo-Räder ein Eyecatcher. Ihre Dimensionen betragen 7×17 Zoll und die aufgezogene Hankook-Ventus-S1-Evo-Bereifung misst 205/40 R17.
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