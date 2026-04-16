Pirelli zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten

Für den Track Day sind Reifen mit maximalem Grip entscheidend für die Rundenzeiten und – natürlich – auch die Sicherheit beim automobilen Freizeitspaß auf Nürburgring & Co. Nun hat sich Tyre Reviews vier Produkte der Kategorie Track-Day-Reifen in der Größe 235/35 R19 91Y vorgenommen und hat diese auf ihre einsatzbezogenen Leistungseigenschaften hin überprüft. Dass dabei natürlich die Eigenschaften auf trockenem Untergrund höher gewichtet wurden, als man dies bei einem Test von konventionellen Straßenreifen tun würde, versteht sich – und hat im vorliegenden Test dafür gesorgt, dass ein augenscheinlich ausgewiesener Nässespezialist im Test das Nachsehen hatte.

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