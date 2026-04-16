https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/TMD-Friction-Web.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-16 10:46:532026-04-16 10:46:53Schärferes Profil für den Aftermarket: TMD Friction modernisiert Traditionsmarke Mintex
Schärferes Profil für den Aftermarket: TMD Friction modernisiert Traditionsmarke Mintex
TMD Friction präsentiert seine Aftermarket-Bremsenmarke Mintex mit einem optimierten Produktportfolio und einem modernen Erscheinungsbild. Das geschärfte Markenprofil spiegelt sich im neuen Markenclaim „Driven by experience“ wider, der die über 110-jährige Erfahrung von Mintex unterstreichen soll. „Gerade im stark umkämpften Standardsegment ist es entscheidend sich abzuheben“, erklärt Marco Loth, Vice President Global Aftermarket Sales & Product…
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