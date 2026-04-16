Meilenstein für Laufenn: Erfolgreicher Einstieg in die Erstausrüstung bei Škoda

Der erst kürzlich für das Ersatzgeschäft vorgestellte Laufenn S Fit 2 kommt als Erstausrüstungsreifen beim neuen Škoda Octavia, zum Einsatz. Er wird in der Dimension 205/55 R17 91 V ab Werk verbaut.

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