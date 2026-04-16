https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Laufenn_S_fit2_OE_Skoda_Octavia_01.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-16 08:41:462026-04-16 08:41:46Meilenstein für Laufenn: Erfolgreicher Einstieg in die Erstausrüstung bei Škoda
Meilenstein für Laufenn: Erfolgreicher Einstieg in die Erstausrüstung bei Škoda
Der erst kürzlich für das Ersatzgeschäft vorgestellte Laufenn S Fit 2 kommt als Erstausrüstungsreifen beim neuen Škoda Octavia, zum Einsatz. Er wird in der Dimension 205/55 R17 91 V ab Werk verbaut.
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