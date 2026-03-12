Hankook führt neuen Laufenn S Fit 2 auch über die Erstausrüstung ein

Mit dem neuen S Fit 2 bringt Laufenn einen neuen sportlichen Reifen auf den Markt, der „verlässliche Performance mit Effizienz und Langlebigkeit“ verbinden soll, während gleichzeitig das „Qualitätsversprechen der Dach-Marke Hankook“ bestehe. Die Reifenneuheit ist außerdem das erste Modell der Marke Laufenn, das in der Erstausrüstung bei europäischen Fahrzeugherstellern zum Einsatz kommt. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um Modelle der Volkswagen-Gruppe und dahinterstehend die strategische Entscheidung des Reifenherstellers, künftig beide Marken bei europäischen OEMs zu platzieren. Im Handel ist der neue Laufenn S Fit 2 insgesamt in 94 Größen in Dimensionen von 15 bis 20 Zoll erhältlich; außerdem gibt es eine SUV-Ausführung des neuen Laufenn-Reifens in Dimensionen von 16 bis 20 Zoll.

