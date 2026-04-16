Schwerpunktthema zur Tire Cologne erscheint in unserer Mai-Ausgabe – Seien Sie dabei!

Dass die kommende The Tire Cologne, die vom 9. bis 11. Juni stattfindet, mit ihren Planungen und Anmeldungen auf Kurs liegt, das konnten Sie online bei uns auf Reifenpresse.de in den vergangenen Wochen bereits lesen. Was aber Besucher und auch Aussteller der internationalen Leitmesse in Köln konkret erwartet, dem wollen wir nun mit der kommenden Mai-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG ein dezidiertes und umfassendes „Schwerpunktthema: The Tire Cologne“ widmen.

Haben Sie als (potenzieller) Aussteller auf der kommenden Tire Cologne wichtige Vorab-Infos zu Ihrer Messepräsenz, die Sie mit einem absolut interessierten Fachpublikum – unseren Lesern – teilen möchten? Dann senden Sie uns die Details für einen möglichen Messevorbericht gerne bis Donnerstag, den 30. April zu. Mit einer entsprechenden Veröffentlichung können Sie sichergehen, im Markt wahrgenommen und unter den (Stand heute) rund 360 Ausstellern nicht übersehen zu werden?

Wollen Sie außerdem oder stattdessen dieses fokussierte redaktionelle Umfeld für Ihre Werbung nutzen, dann melden Sie sich ebenfalls gerne bis Mittwoch, den 6. Mai bei uns; aufgrund der Messe liegen unserer Anzeigen- und Redaktionsschluss- sowie Erscheinungstermine einige Tage später als sonst üblich. Hier finden Sie die dafür notwendigen Kontaktdetails.