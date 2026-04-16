Continental erneut beim Busplaner-Nachhaltigkeitspreis gekrönt

Die Jury des Internationalen Busplaner-Nachhaltigkeitspreises hat den Conti Urban HA 5 NXT in der Kategorie Reifen und Reifenmanagement mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Der Preis würdigt „innovative und nachhaltige Fahrzeugmodelle und -komponenten sowie Dienstleistungen im Busgewerbe“. Die Jury hat die Awards am Vorabend der Fachmesse Bus2Bus überreicht. Für Continental ist es die vierte Auszeichnung seit der Einführung des Preises im Jahr 2013.