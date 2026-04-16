https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Continental-Bei-der-Uebergabe-des-Awards-.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-16 08:14:542026-04-16 08:14:54Continental erneut beim Busplaner-Nachhaltigkeitspreis gekrönt
Continental erneut beim Busplaner-Nachhaltigkeitspreis gekrönt
Die Jury des Internationalen Busplaner-Nachhaltigkeitspreises hat den Conti Urban HA 5 NXT in der Kategorie Reifen und Reifenmanagement mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Der Preis würdigt „innovative und nachhaltige Fahrzeugmodelle und -komponenten sowie Dienstleistungen im Busgewerbe“. Die Jury hat die Awards am Vorabend der Fachmesse Bus2Bus überreicht. Für Continental ist es die vierte Auszeichnung seit der Einführung des Preises im Jahr 2013.
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