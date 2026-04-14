Von KI bis Gen Z: Der Select Congress 2026 startet im Mai in Stuttgart

Der Select Congress ist zurück: Am 9. und 10. Mai 2026 lädt die Select AG zum großen Branchenevent ins Internationale Congresscenter Stuttgart ein. Rund 1.500 Teilnehmende werden erwartet. Zwei Tage lang dreht sich alles um die drängendsten Fragen des Independent Aftermarket, von Künstlicher Intelligenz in der Fahrzeugdiagnose bis hin zur Gewinnung von Nachwuchskräften für die Kfz-Branche.

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