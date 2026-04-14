https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Select-Congress-.jpg 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-14 09:30:572026-04-14 09:30:57Von KI bis Gen Z: Der Select Congress 2026 startet im Mai in Stuttgart
Von KI bis Gen Z: Der Select Congress 2026 startet im Mai in Stuttgart
Der Select Congress ist zurück: Am 9. und 10. Mai 2026 lädt die Select AG zum großen Branchenevent ins Internationale Congresscenter Stuttgart ein. Rund 1.500 Teilnehmende werden erwartet. Zwei Tage lang dreht sich alles um die drängendsten Fragen des Independent Aftermarket, von Künstlicher Intelligenz in der Fahrzeugdiagnose bis hin zur Gewinnung von Nachwuchskräften für die Kfz-Branche.
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