Brabus-CEO Constantin Buschmann als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet

Constantin Buschmann, CEO und Eigentümer von Brabus, wurde im Rahmen der Founder Gala 2026 in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden mit dem renommierten Award “Entrepreneur of the Year” („Unternehmer des Jahres“) ausgezeichnet. Die Preisverleihung im Kurhaus Wiesbaden fand am Vorabend der 10. Jubiläumsausgabe des Founder Summit statt, einem der größten Business-Festivals Deutschlands.

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