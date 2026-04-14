https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Genan-konnte-Umsatz-und-Betriebsgewinn-auf-ein-neues-Rekordhoch-treiben-CEO-Rasmussen-zufolge-sollten-Branche-und-Politik-verstaerkt-die-Anwendung-von-Recyclingmaterialien-in-den-Fokus-nehmen.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-14 11:00:212026-04-13 14:23:00Genan-Jahresbericht: Zirkuläres Geschäftsmodell ist „robust und wirtschaftlich tragfähig“
Genan-Jahresbericht: Zirkuläres Geschäftsmodell ist „robust und wirtschaftlich tragfähig“
In einem Marktumfeld, das von schwankenden Wechselkursen und Rohstoffpreisen geprägt war, konnte die Genan-Gruppe ihren Gewinn steigern und ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2025 erzielen. Die Ergebnisse bestätigen dem im dänischen Viborg ansässigen Recyclingunternehmen, „dass das zirkuläre Geschäftsmodell nicht nur nachhaltig, sondern auch langfristig finanziell robust ist“.
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