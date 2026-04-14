Genan-Jahresbericht: Zirkuläres Geschäftsmodell ist „robust und wirtschaftlich tragfähig“

Der dänische Altreifenrecycler Genan konnte Umsatz und Betriebsgewinn auf ein neues Rekordhoch treiben; Group CEO Poul Steen Rasmussen zufolge müsse die Branche und die Politik künftig verstärkt die Anwendungsbereiche von Recyclingmaterialien in den Fokus nehmen (Bild groß: NRZ/Arno Borchers; klein: Genan)

In einem Marktumfeld, das von schwankenden Wechselkursen und Rohstoffpreisen geprägt war, konnte die Genan-Gruppe ihren Gewinn steigern und ein Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2025 erzielen. Die Ergebnisse bestätigen dem im dänischen Viborg ansässigen Recyclingunternehmen, „dass das zirkuläre Geschäftsmodell nicht nur nachhaltig, sondern auch langfristig finanziell robust ist“.

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