Tobias Neumüller wechselt von Euromaster zu Michelin 

Nach vier Jahren bei Euromaster als Bereichsleiter Heavy für die Märkte Deutschland und Österreich ist Tobias Neumüller jetzt zurück bei Michelin. Hier arbeitet er als Key Account & OE Manager DACH. „Ich bin dankbar für die Erfolge, Erfahrungen und das Wissen, das ich bei Euromaster erworben habe und das mich gut auf diese Phase vorbereitet hat“, so der Manager. Neumüller war nach seinem Betriebswirtschaftsstudium 2011 bei Michelin gestartet, bevor es ihn im Februar 2022 für rund vier Jahre zu Euromaster zog.