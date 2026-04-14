https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Gerade-in-Deutschland-wird-das-Verhalten-von-Autokaeufern-stark-durch-preissensible-Themen-bestimmt.webp 1854 2471 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-14 12:05:532026-04-14 12:05:53Consors-Finanz-Studie: „Steigende Preissensibilität beeinflusst das Kaufverhalten“
Consors-Finanz-Studie: „Steigende Preissensibilität beeinflusst das Kaufverhalten“
Die Preise für Neufahrzeuge sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und stoßen auf breite Kritik. Das aktuelle Preisniveau halten zwei Drittel der Verbraucher weltweit für nicht mehr gerechtfertigt. Viele fordern konkrete Maßnahmen – von Herstellern, aber auch von der Politik. Das zeigt das jüngste Automobilbarometer 2026. Für die internationale Verbraucherstudie von Consors Finanz wurden rund 16.000 Personen in 13 Ländern befragt.
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