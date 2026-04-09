https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/TyreSystem-Tire-Cologne.jpg 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-09 10:24:322026-04-09 10:24:32TyreSystem präsentiert neue Software- und Recruitinglösungen in Köln
TyreSystem präsentiert neue Software- und Recruitinglösungen in Köln
Zur diesjährigen Tire Cologne vom 9. bis 11. Juni stellt der B2B-Onlinehändler TyreSystem (Stand A008 in Halle 7.1) die Weichen für die Zukunft. Während das Unternehmen gewohnt stark bei Warenverfügbarkeit und Sortiment auftritt, rücken in diesem Jahr zwei strategische Neuheiten ins Zentrum des Messeauftritts: der TyreSystem-Manager und das neue Recruitingmodul.
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