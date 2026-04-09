Pirelli liefert maßgeschneiderte Reifen für die neue Audi RS-Generation

Pirelli hat maßgeschneiderte Versionen des P Zero R für den neuen Audi RS 5 sowie den RS 3 Competition Limited entwickelt. Ziel war es, Fahrspaß im Alltag zu bieten, ohne Kompromisse bei der Performance auf der Rennstrecke einzugehen. Der Fokus lag dabei auf erhöhtem Grip und kürzeren Bremswegen. Audi RS gehörte zu den ersten Marken, die den P Zero R auf die Straße brachten – Pirelli entwickelte den Reifen, um die Straßenperformance und den Fahrspaß von Sportwagen zu steigern. Die neuen Ausführungen sind das Ergebnis von über 25 Jahren Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Audi Sport. Sie floss in die Entwicklung maßgeschneiderter Reifen für die sportlichsten Autos und Hochleistungs-SUVs ein.

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