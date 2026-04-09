Prinx Chengshan wächst 2025 deutlich – Überschuss leicht unter Druck

Prinx Chengshan konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr ihre kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der Umsätze fortsetzen, musste aber auch einen Rückschritt bei der Profitabilität verkraften (Bild: NRZ/Arno Borchers)

Die Prinx Chengshan Holdings Ltd. konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr einmal mehr ihre Umsätze steigern. Wie der aus China stammende Hersteller mitteilt, der in Europa etwa mit den Marken Prinx, Austone und Fortune präsent ist, lag der Jahresumsatz 2025 bei 11,81 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden Euro), was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von noch einmal 7,6 Prozent entspricht; blickt man auf die Entwicklung während der vergangenen fünf Jahre, dann steht dort sogar ein Plus von 56,6 Prozent.

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