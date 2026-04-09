https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Prinx-Chengshan-konnte-im-zurueckliegenden-Geschaeftsjahr-ihre-kontinuierliche-Aufwaertsentwicklung-der-Umsaetze-fortsetzen-musste-aber-auch-einen-Rueckschritt-bei-der-Profitabilitaet-verkraften.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-09 15:31:022026-04-09 15:31:02Prinx Chengshan wächst 2025 deutlich – Überschuss leicht unter Druck
Prinx Chengshan wächst 2025 deutlich – Überschuss leicht unter Druck
Die Prinx Chengshan Holdings Ltd. konnte im zurückliegenden Geschäftsjahr einmal mehr ihre Umsätze steigern. Wie der aus China stammende Hersteller mitteilt, der in Europa etwa mit den Marken Prinx, Austone und Fortune präsent ist, lag der Jahresumsatz 2025 bei 11,81 Milliarden Yuan (1,48 Milliarden Euro), was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von noch einmal 7,6 Prozent entspricht; blickt man auf die Entwicklung während der vergangenen fünf Jahre, dann steht dort sogar ein Plus von 56,6 Prozent.
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