Dunlop Tyre Europe enthüllt Dunlop-Logo am Unternehmenssitz in Offenbach

Dass die Umfirmierung von Falken Tyre Europe in Dunlop Tyre Europe vor wenigen Wochen vollzogen wurde, das können nun auch Passanten in der Offenbacher Innenstadt sehen. Am sogenannten City Tower der Stadt, wo die Europazentrale des Unternehmens ansässig ist, hat das Management kürzlich zusammen mit der Belegschaft sowie einigen Lokalpolitkern ein entsprechendes Dunlop-Logo enthüllt. „Die Umfirmierung ist ein wichtiger Meilenstein, auf den wir stolz sein können. Sie stärkt unsere Identität und macht sichtbar, dass wir bereit sind für die nächsten Schritte. Unsere starke Vergangenheit mit Falken ist und bleibt ein Teil unseres Erfolgs, damit haben wir die Basis gelegt für die Zukunft von Dunlop in Europa“, kommentiert Markus Bögner, Geschäftsführer und President bei Dunlop Tyre Europe den wichtigen Schritt. „Unser Dank geht an alle Mitarbeitenden und Partner, die uns unterstützt und begleitet haben.“