https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/continental_pp_plant_camacari.webp 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-09 12:40:322026-04-09 12:42:42Jubiläum in Südamerika: Continental feiert 20-jähriges Bestehen des Werks Camaçari
Jubiläum in Südamerika: Continental feiert 20-jähriges Bestehen des Werks Camaçari
Reifenhersteller Continental feiert das 20-jährige Bestehen seines Werks in Camaçari in der brasilianischen Metropolregion Salvador. Dieses Jubiläum markiert einen Meilenstein für die Aktivitäten des Unternehmens in Brasilien und auf dem amerikanischen Kontinent. Seit der Werkseröffnung im April 2006 hat sich Continental auch in der Region Südamerika als Partner für seine Kunden etabliert und beliefert sowohl den Erstausrüstungs- als auch den Reifenersatzmarkt mit Pkw- und Nutzfahrzeugreifen.
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