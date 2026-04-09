Continental macht Nevin Aslan-Özkan zum MD der Indien-Geschäftseinheit

Continental hat für seine Geschäftseinheit in Indien eine neue Geschäftsführerin ernannt. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe Anfang der Woche Nevin Aslan-Özkan die Position des Managing Director von Samir Gupta übernommen, nachdem dieser das Unternehmen zuvor unter Verweis auf persönliche Gründe verlassen hatte. Aslan-Özkan steht seit 2017 in den Diensten des deutschen Reifenherstellers und hatte sich dort zunächst um Mergers & Acquisitions sowie Strategy & Business Development gekümmert. Seit Mai 2025 ist Aslan-Özkan als Chief Financial Officer (CFO) bei Continental Tires India tätig und rückt dort nun zusätzlich zu ihrer CFO-Funktion an die Spitze der Geschäftseinheit in „einem der wichtigsten Märkte“ für den Reifenhersteller. Wie dieser in einer Mitteilung betont, werde von Aslan-Özkan „erwartet, dass sie eine offensive Wachstumsstrategie vorantreibt, deren klarer Schwerpunkt auf der Ausweitung der Marktpräsenz des Unternehmens im Pkw-Segment liegt“.