https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Nfz-Teilegrosshaendler-Winkler-stellt-auf-56-Seiten-die-Inhalte-seines-neuen-Schulungskalenders-vor.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-08 17:11:282026-04-08 13:16:24Nfz-Teilegroßhändler Winkler stellt seinen neuen Schulungskalender vor
Nfz-Teilegroßhändler Winkler stellt seinen neuen Schulungskalender vor
Der Schulungskalender von Winkler umfasst ein breites Spektrum an Fachwissen, einschließlich praktischer Fertigkeiten in Fahr- und Aufbautechnik, Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Sicherheits- und Berechtigungsthemen wie Sicherheitsprüfungs- bzw. SP-Erstschulung oder Trailer-PIN. Ergänzt wird das Angebot durch praxisorientierte Trainings zu Diagnose, Elektrotechnik und Klimaservice. Der auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Teilegroßhändler mit Hauptsitz in Stuttgart hat sein Weiterbildungsangebot um zusätzliche Themenfelder wie Hydraulikleitungsteile, Ladungssicherung und Gefahrgut erweitert und stellt nun seinen neuen Schulungskalender vor.
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