Nfz-Teilegroßhändler Winkler stellt seinen neuen Schulungskalender vor

Der Schulungskalender von Winkler umfasst ein breites Spektrum an Fachwissen, einschließlich praktischer Fertigkeiten in Fahr- und Aufbautechnik, Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Sicherheits- und Berechtigungsthemen wie Sicherheitsprüfungs- bzw. SP-Erstschulung oder Trailer-PIN. Ergänzt wird das Angebot durch praxisorientierte Trainings zu Diagnose, Elektrotechnik und Klimaservice. Der auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Teilegroßhändler mit Hauptsitz in Stuttgart hat sein Weiterbildungsangebot um zusätzliche Themenfelder wie Hydraulikleitungsteile, Ladungssicherung und Gefahrgut erweitert und stellt nun seinen neuen Schulungskalender vor.

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