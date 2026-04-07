Langjähriger Continental-Manager Jesco von Puttkamer verstorben

Georg-Jesco von Puttkamer ist tot. Der langjährige Continental-Manager hatte bis Ende 2004 immerhin 40 Jahre seines beruflichen Wirkens dem Reifenhersteller aus Hannover gewidmet und hatte dort vor allem die geschäftlichen Beziehungen zu den Kunden im deutschen und später auch im deutschsprachigen Reifenersatzgeschäft geprägt. Anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand vor über 21 Jahren hatte von Puttkamer von zahlreichen Rednern große Anerkennung erfahren und war dabei insbesondere für seine Geradlinigkeit, Verlässlichkeit und Loyalität gewürdigt worden. Von Puttkamer habe stets für Continental, für sich, vor allem aber für seine Kunden gekämpft, die „immer die erste Geige“ gespielt hätten, hieß es dazu damals. Anfang vergangener Woche nun ist der langjährige Continental-Manager im Alter von 85 Jahren verstorben. Die Trauerfeier findet am 17. April um 13 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Bad Pyrmont statt.