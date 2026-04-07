Magna Tyres stellt neuen Antriebsachsreifen RG22 vor

Magna Tyres hat einen neuen Lkw-Reifen für die Antriebsachse vorgestellt. Wie es dazu in einer Mitteilung des niederländischen Großhandelsunternehmens heißt, das auf Nutzfahrzeugreifen spezialisiert ist, sei der neue M-Truck RG22 für die Bedingungen im regionalen Transporteinsatz optimiert worden. „Der Reifen wurde entwickelt, um unter unterschiedlichen Straßen- und Wetterbedingungen eine starke Traktion, eine hohe Laufleistung und zuverlässige Leistung zu bieten“, schreibt Magna Tyres dazu und ergänzt: „Der RG22 gewährleistet eine starke Traktion und eine effektive Wasserableitung und sorgt so für eine stabile Leistung im anspruchsvollen Regionalverkehr. Dank seiner robusten Konstruktion und seines optimierten Profildesigns hilft der Reifen Transportunternehmen dabei, die Laufleistung zu maximieren und gleichzeitig unter den unterschiedlichsten Straßenbedingungen eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.“ Der neue Magna RG22 ist zunächst in den Größen 295/60 R22,5 und 315/60 R22,5 erhältlich.