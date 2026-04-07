https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Werner-Heinemann-Euromaster.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-07 09:34:322026-04-07 09:36:00Schneller als die 18-Jährigen: Werner Heinemann (81) rockt seit 65 Jahren die Werkstatt
Schneller als die 18-Jährigen: Werner Heinemann (81) rockt seit 65 Jahren die Werkstatt
Ein außergewöhnliches Jubiläum bei Euromaster: Werner Heinemann feierte jetzt 65 Jahre Betriebszugehörigkeit. Mit fast 81 Jahren unterstützt er das Euromaster-Team in Westerstede als Aushilfe einige Stunden pro Woche. Der gelernte Vulkaniseur packt überall mit an, wo er gebraucht wird. „Ich kann nicht immer zuhause sitzen, dann werde ich alt“, sagt Werner Heinemann lachend.
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