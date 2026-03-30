Erweitertes JFnetwork-Datenportfolio für die Auto-/Reifen-/Mobilitätsbranche

Die JFnetwork GmbH hat eigenen Worten zufolge nicht nur ihr Team in Asien weiter ausgebaut, um die Expansion in der Region sowie in weiteren internationalen Märkten voranzutreiben, sondern auch ihren Datenbereich erweitert. Kunden des Unternehmens aus der Automobil-, Reifen- und Mobilitätsbranche sollen ab sofort von internationalen Fahrzeugdaten für 55 Länder sowie von einem deutlich ausgebauten Reifendatenbestand profitieren können. Dieser umfasst demnach nicht nur technische Spezifikationen und KB-Preise, sondern außerdem ausführliche Beschreibungen in mehreren Sprachen sowie Testergebnisse. „Der Ausbau unserer Datenbasis und die Verstärkung unseres Teams sind wichtige Schritte, um den steigenden Anforderungen internationaler Märkte gerecht zu werden“, sagt JFnetwork-Geschäftsführer Jochen Freier. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden qualitativ hochwertige und praxisnahe Daten- und Systemlösungen aus einer Hand bereitzustellen“, ergänzt er.