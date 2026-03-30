Neues Kapitel auf Ketten: Mitas rollt mit Mitrak in den Markt

Mitas präsentiert jetzt sein neues Gummilaufkettensortiment Mitrak. Dies sei für effiziente, langlebige und zuverlässige Leistung moderner Landmaschinen entwickelt worden. Es kombiniert laut Unternehmensangaben technische Stärke und fortschrittliche Materialien mit bodenschonender Performance, um Landwirten ein effizienteres Arbeiten bei gleichzeitigem Schutz ihrer Flächen zu ermöglichen.

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