https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Mitas-Mitrak-webph.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-30 12:19:452026-03-30 12:19:45Neues Kapitel auf Ketten: Mitas rollt mit Mitrak in den Markt
Neues Kapitel auf Ketten: Mitas rollt mit Mitrak in den Markt
Mitas präsentiert jetzt sein neues Gummilaufkettensortiment Mitrak. Dies sei für effiziente, langlebige und zuverlässige Leistung moderner Landmaschinen entwickelt worden. Es kombiniert laut Unternehmensangaben technische Stärke und fortschrittliche Materialien mit bodenschonender Performance, um Landwirten ein effizienteres Arbeiten bei gleichzeitigem Schutz ihrer Flächen zu ermöglichen.
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