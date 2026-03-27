https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Howmet-Koefem_LLC_Dura-Bright3_ribbon_cutting-web.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-27 10:38:342026-03-26 14:39:03Mehr Kapazität für Alcoa Wheels: Howmet Aerospace baut Standort in Ungarn aus
Mehr Kapazität für Alcoa Wheels: Howmet Aerospace baut Standort in Ungarn aus
Howmet Aerospace feierte am Mittwoch (25. März 2026) die Einweihung der Werkserweiterung an seinem Standort Howmet-Köfém LLC in Ungarn. Die Erweiterung soll die Kapazitäten für die Produktion von geschmiedeten Aluminiumrädern der Unternehmensmarke Alcoa Wheels in Europa erheblich ausbauen und damit das Wachstum in wichtigen Märkten zu sichern.
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