Mehr Kapazität für Alcoa Wheels: Howmet Aerospace baut Standort in Ungarn aus

Howmet Aerospace feierte am Mittwoch (25. März 2026) die Einweihung der Werkserweiterung an seinem Standort Howmet-Köfém LLC in Ungarn. Die Erweiterung soll die Kapazitäten für die Produktion von geschmiedeten Aluminiumrädern der Unternehmensmarke Alcoa Wheels in Europa erheblich ausbauen und damit das Wachstum in wichtigen Märkten zu sichern.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen