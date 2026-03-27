https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Tallin_ECE.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-27 09:56:182026-03-26 09:59:01Neue Radgrößen für Autecs ECE-Rad Tallin
Neue Radgrößen für Autecs ECE-Rad Tallin
Das Tallin-Rad von Autec ist ab sofort auch in 7,0×16 und 7,5×17 als ECE-Ausführung verfügbar. Damit ist es jetzt in elf Dimensionen von 15 bis 19 Zoll als ECE-Rad in den Farbvarianten Brillantsilber, Titansilber und Schwarz erhältlich.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!