Neue Radgrößen für Autecs ECE-Rad Tallin

Das Tallin-Rad von Autec ist ab sofort auch in 7,0×16 und 7,5×17 als ECE-Ausführung verfügbar. Damit ist es jetzt in elf Dimensionen von 15 bis 19 Zoll als ECE-Rad in den Farbvarianten Brillantsilber, Titansilber und Schwarz erhältlich.

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